Große Aufregung im Familienzentrum Jona . Die evangelische Kita hatte am Mittwoch ganz besonderen Besuch: Die beiden Esel Renate (grau) und Rudolf (braun) waren auf dem Außengelände zu Gast. „Wir baten unseren Gärtner Willi Suermann um Material, um für die Kinder einen Holzesel zu bauen“, erklärte Kitaleiterin Julia Raberg, wie es dazu kam.

Doch der „gute Geist des Gartens“ habe eine bessere Idee gehabt. Er ist Eigentümer der Grautiere. Warum also nicht zwei echte Esel zu den Mädchen und Jungen bringen? Mit einigen Helfern kam er früh am Mittwoch, baute schnell ein kleines Gatter auf – und schon fühlten sich die beiden Langohren auf dem Gelände wohl. Das blieb den Kids natürlich nicht verborgen.

Rudolf kam mit rotem Halfter. Foto: Peter Schniederjürgen

So herrschte schon beim Frühstück große Aufregung. Mit Mitarbeiterin Nina Lüsse konnten die Kinder zu den Eseln gehen, und wer sich traute, durfte sie auch streicheln. „Das war eine schöne Überraschung für unser Kinder, denn Esel sind in allen Weihnachtsgeschichten präsent und eine echte Attraktion in der sonst doch etwas bescheiden ausfallenden Adventszeit“, bedankte sich Julia Raberg für den Besuch. Und Renate und Rudolf freuten sich über zahllose Streicheleinheiten.