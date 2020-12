Coronakonforme Könige

In diesem Jahr ist vieles anders, doch eines ist klar: Die Sternsinger werden rund um den Jahreswechsel die frohe Botschaft bringen - vielleicht auf neuen Wegen, aber auf jeden Fall sicher.

Zur Vorbereitung lädt die Kirchengemeinde St. Bartholomäus alle Kinder zu coronagerechten Treffen in die verschiedenen Kirchen ein. Eltern, die noch unsicher sind, ob ihre Kinder in diesem Jahr mitmachen, können sich am morgigen Sonntag, 6. Dezember, um 16.30 Uhr in der St.-Elisabeth-Kirche über das Hygienekonzept informieren oder auch über den Youtube-Kanal der Kirchengemeinde, der über die Homepage www.menschen-leben-kirche erreichbar ist.

Bei der Sternsingeraktion 2021 werden grundsätzlich nur diejenigen Haushalte besucht, die sich auch vorher angemeldet haben. Die Anmeldung ist möglich über den Eintrag in Anmeldelisten, die ab dem vierten Advent in allen Kirchen ausliegen, sowie telefonisch unter 76 05 90, oder per E-Mail an stbartholomaeus-ahlen@bistum-muenster.de. Die Kirchengemeinde bittet schon jetzt darum, dass alle Besuchten beim Empfang der Sternsinger eine Maske tragen.

Die Termine im Überblick

Kirchort St. Bartholomäus

Kennenlerntreffen mit Film am Sonntag, 12. Dezember, um 15 Uhr in der St.-Bartholomäus-Kirche, Aktionstag am Samstag, 9. Januar, Aussendung um 9.30 Uhr in der St.-Bartholomäus-Kirche, Infos und Kontakt: Dominic Balmes, dombalmes@googlemail.com.

Kirchorte St. Elisabeth und St. Marien

Film gucken und Einkleiden am Mittwoch, 9. Dezember, um 16 Uhr in der St.-Elisabeth-Kirche, Aktionstag am Aktionstag am Samstag, 9. Januar, Aussendung um 9 Uhr in der St.-Elisabeth-Kirche, Infos und Kontakt: Ludger Gerhardt, ludger-gerhard@t-online.de.

Kirchorte St. Gottfried und St. Josef

Info-Rundgang für Eltern und Kinder am Samstag, 12. Dezember, zwischen 15 und 17 Uhr in der St.-Josef-Kirche (bitte das gesamte Zeitfenster nutzen), erster Aktionstag am Sonntag, 4. Januar, Aussendung um 14.30 Uhr in der St.-Josef-Kirche, zweiter Aktionstag am Montag, 5. Januar, Infos und Kontakt: Angelika Aperdannier, aperdannier-a@bistum-muenster.de.

Kirchort St. Lambertus

Kennenlerntreffen mit Einkleiden am Dienstag, 29. Dezember, von 15 bis 16.30 Uhr im Pfarrheim St. Lambertus, Aktiontag am Samstag, 9. Januar, Aussendung um 9 Uhr in der St.-Lambertus-Kirche, Infos und Kontakt: Christel Beckmann, beckmann-dolberg@t-online.de.

Kirchort St. Ludgeri

Film gucken und Einkleiden am Dienstag, 15. Dezember, von 16.30 bis 18 Uhr in der St.-Ludgeri-Kirche, Aktionstag am Samstag, 9. Januar, Aussendung um 9.15 Uhr in der St.-Ludgeri-Kirche, Infos und Kontakt: Diana Maintz, Thomas Gocke, gocke@bistum-muenster.de.

Der Dankgottesdienst für alle Gruppen findet am Sonntag, 10. Januar, um 10 Uhr als Livestream aus der St.-Ludgeri-Kirche statt.