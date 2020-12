Schöner als ein Karnevalsumzug

Auch in Vorhelm brachte der Landwirtschaftliche Ortsverband am Samstagabend mit seiner Trecker-Lichteraktion einen „Funken Hoffnung“ in die dunkle Jahreszeit. Dahinter steckte auch die Idee, dass zum Nikolausfest wenigstens ein bisschen Umzug stattfindet.

„Wir wollen heute nicht protestieren, sondern Harmonie und Besinnlichkeit bringen“, hatte Dirk Steltig die Organisation der Lichterfahrt übernommen. Zur überregionalen Aktion aufgerufen hatte die Berufsstandorganisation „Land schafft Verbindung“. In Vorhelm fanden die Landwirte diese Idee so gut, dass die lange Zufahrt zum Hof Thieman im Ortsteil Vorhelm-Bahnhof beim Sammeln voll er Traktoren stand. Wie viele genau, wusste Dirk Steltig allerdings nicht. Er vermutete über 30. Aber wer am Straßenrand mitzählte, kam am Ende auf 36.

„ Wir wollen heute nicht protestieren, sondern Harmonie und Besinnlichkeit bringen. " Dirk Steltig

Die Zugmaschinen waren kunstvoll mit Lichterketten und manchmal sogar mit Lichterfiguren geschmückt. Auch der eine oder andere Weihnachtsbaum in der Schaufel war zu sehen. Die Landwirte hatten dementsprechend viel Arbeit in die Traktordekoration gesteckt. Was Anton Steltig, Vater von Dirk Steltig, als Zuschauer am Straßenrand bestätigte. „Es war schon schwierig, die Lichterketten anzubringen. Panzerklebeband war da eine große Hilfe“, verriet er.

Leuchten Traktoren in Vorhelm 1/22 Auch Landwirte in Vorhelm beteiligten sich an der Aktion "Ein Funken Hoffnung." Foto: Ralf Steinhorst

Zwölf Kilometer vom Ortsteil Vorhelm Bahnhof über Vorhelm bis nach Tönnishäuschen war die Strecke lang. Auch wenn die Landwirte ihre Korsostrecke nicht über die Medien angekündigt hatten, um coronabedingt großen Menschenansammlungen an den Straßenrändern zu vermeiden, hatte der Buschfunk dann aber doch gut funktioniert. Schon lange vor dem Vorbeizug der Traktoren warteten Jung und Alt geduldig mit Abstand auf den Lichterzug. Wobei die kunstvoll beleuchteten Trecker alle begeisterten. Da winkten sich Besatzungen und Zuschauer schon mal gegenseitig fröhlich zu. Was einen Vater zu einer spontanen Gefühlsregung brachte: „Das ist ja schöner als ein Karnevalsumzug!“