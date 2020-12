Funken festlicher Freude

Das war wohl das am besten beleuchtete Verkehrshindernis in der Stadtgeschichte – der Traktorenkorso unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ am Samstagabend“. Mit unzähligen Lichtern geschmückt rollten über 50 Zugmaschinen kreuz und quer durch die Stadt. Von der Polizei geleitet hatten sich die Adventsboten auf Initiative der Vereinigung „Land-schafft-Verbindung“ auch in Ahlen unter der Regie von Christian Leyer in Bewegung gesetzt.

„Wir möchten in dieser sehr dunklen Corona-Adventszeit etwas Licht und Freude in die Stadt bringen“, erklärte Leyer. Wenn schon kein Weihnachtsmarkt, so doch zumindest etwas zum Anschauen. Doch auch hier spielte Corona mit. „Leider durften wir die Route nicht bekanntgegeben, um gefährliche Menschenansammlungen zu vermeiden“, bedauerte der Organisator. Dennoch war die Strecke fast immer von Menschen gesäumt, aber immer mit Abstand und/oder Masken.

Leuchtende Traktoren in Ahlen 1/22 Auch in Ahlen rollten leuchtende Traktoren in einem Konvoi durch die Straßen. Foto: Ulrich Gösmann

Die Route führte entlang der Seniorenheime, des Kinderheims und der -Klinik. Hier übergaben die Landwirte, wieder vertreten durch Christian Leyer, Schokoladenweihnachtsmänner. „Ein toller Umzug und eine echt liebe Geste für unsere Kinder“, freute sich Nadine Spaniol von der Kinderklinik. Gemeinsam mit den Kolleginnen vom Kinderärztlichen Notfalldienst, Sarah Kröger und Sandra Hanselmann, nahmen sie das Überraschungspräsent entgegen.

Überall standen Menschen und applaudierten den zum Teil geschmückten Landmaschinen. Bunte Lichterketten, in Weiß und in vielen Farben, Musikboxen auf dem Frontlader, oder große Sterne und Tannenbäume an Front und Heck – die Fantasie der Teilnehmer kannte keine Grenzen. Selbst ein mit Rentiergespann „beladener“ Lastwagen war dabei sowie Traktoren früherer Generationen.

„Wir hatten um die 30 oder 40 Anmeldungen. Ein Polizist sagte mir, es sind über 50 geworden“, freute sich Christian Leyer über die unerwartet große Beteiligung. Denn es kamen nicht nur Traktoren aus Ahlen, sondern auch aus Sendenhorst, Drensteinfurt Walstedde und Heessen. Dazu aufgerufen hatte der LSV. Landwirte aus allen Bereichen wollten zeigen, dass sie mit den Maschinen nicht nur arbeiten und demon­strieren, sondern auch Freude bringen können.

Schokonikoläuse für die kleinen Patienten nahmen Sarah Kröger, Nadine Spaniol und Sandra Hanselmann von Christian Leyer entgegen. Foto: Peter Schniederjürgen

Ziel der Landwirte-Aktion war es zudem, auf die oft schwierige Situation der Berufskollegen aufmerksam zu machen.