Der Sieben-Tage-Inzidenzwert sank am Sonntag in Ahlen weiter und lag bei 139. Bereits am Freitag hatte er die 200er-Marke knapp unterschritten, war am Samstag aber wieder auf 211,4 angestiegen. Nach aktuellen Angaben des Kreisgesundheitsamtes waren am Sonntag 141 akut Corona-Infizierte in Ahlen gemeldet. Die Zahl der Neuinfizierten wurde mit fünf angegeben. Eine 80-jährige Frau verstarb. Mit 30 Gesundeten seit Freitag liegt der Wert jetzt bei 1025. Die Gesamtzahl der seit März Infizierten wird mit 1180 angegeben, die der Verstorbenen mit 14.

Nach einem bestätigten Infektionsfall am Berufskolleg Ahlen Europaschule gibt die Behörde für die getesteten Kontaktpersonen Entwarnung. Alle Ergebnisse seien negativ. An der Overbergschule werden nach einem Positiv-Fall die ermittelten Kontaktpersonen an diesem Montag getestet. Gleiches gilt für die Kita Arche Noah.

Kreisweit ging der Inzidenzwert am Sonntag auf 123,8 zurück. Er hatte am Freitag bei 129,6 gelegen. Mit 56 Neuinfektionen sind im Kreisgebiet aktuell 565 Bürger Akutfälle. Zwei 85-jährige Männer aus Wadersloh verstarben.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 45 Covid-Patienten stationär behandelt, elf davon intensivmedizinisch, hiervon acht mit Beatmung.