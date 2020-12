Der Gabentisch ist reich gedeckt. Bücher, Figuren, Dosen, Serviettenringe, Fische, langhalsige Vögel, bunte Armbänder aus Tansania, Bücher aus der eigenen Geschichtswerkstatt und Grafiken von zwei Dozenten des Kreativbereichs, Gutscheine für VHS-Kurse und das Cinema – vieles, was das Herz begehrt.

Doch zum Einkaufen muss man sich nicht auf den Weg ins Alte Rathaus machen, sondern es reicht, auf die Website der VHS zu gehen und dort auf den Button VHS-Weihnachtsgeschenke zu drücken.

„Wir haben so viele Schätze in unserem Depot“, erklärt VHS-Leiterin Nadine Köttendorf, die zu schade seien, dort zu schlummern. So gehört das Buch von Dr. Hans Gummersbach „Der Weg nach Auschwitz begann auch in Ahlen“ nach Meinung Uwe Schnafels in jeden Haushalt. Der hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter hat den Online-Weihnachtsgeschenkeladen weitgehend vorbereitet. Neben den Publikationen aus der VHS-Geschichtswerkstatt sind Hildegard Offele-Aden und Hans Sasse als Autoren vertreten.

Ganz im Sinne von Fairtrade und Bildungsgerechtigkeit gehen drei Euro für jedes in den Warenkorb gelegte Geschenk an die Mwambao-Schule in Bagamoyo, mit der die Marienschule eine Patenschaft unterhält und die ein Herzensanliegen von Helga Rohden als Projektleiterin ist.

„Wir liefern frei Haus,“ verspricht Köttendorf, allerdings nur einmal in der Woche. Aber auf jeden Fall so rechtzeitig, dass die Geschenke rechtzeitig auf den Gabentischen zuhause liegen können.