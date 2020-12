Einen „Maskenstreit“ meldet die Polizei vom Sonntag, als gegen 10.15 Uhr zwei Männer in einer Bäckerei an der Warendorfer Straße aufeinandertrafen. Beide trugen eine Maske, so der Polizeibericht, aber einer von ihnen nur eine unzureichende. Denn die von dem Unbekannten getragene Filmmaske habe zwar das Gesicht bedeckt, hatte jedoch eine Mundöffnung.

Der 47-Jährige wies den Unbekannten darauf hin, der Zurechtgewiesene reagierte ungehalten. Im weiteren Verlauf kam es zwischen den beiden Männer zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Anschließend verließ der Unbekannte das Geschäft in Richtung Innenstadt. Bei der Auseinandersetzung zog sich der 47-jährige Ahlener eine leichte Verletzung zu. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei unter Telefon 96 50 entgegen.