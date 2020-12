Berufskolleg in der Tagesschau

Eine der meistgezeigten Szenen, die am Wochenende in den ARD-Nachrichtensendungen im Fernsehen ausgestrahlt wurde, stammt aus Ahlen. Seitdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in einer Pressekonferenz verkündet hat, Schulen sollten ab sofort mit Corona-Schnelltests ausgestattet werden, damit Lehrer sich gegenseitig testen können, ist das Ahlener Berufskolleg bundesweit bekannt.

Am Berufskolleg ist das Testen des Personals schon seit Beginn des Schuljahres gängige Praxis, allerdings erfolgte die Testung bislang über die aufwendigeren PCR-Abstriche, die im Labor ausgewertet werden. Gefilmt wurden jetzt die Durchführung einer Testung, ein kurzer Ausschnitt des Deutschunterrichts in der gymnasialen Oberstufe und verschiedene Interviews mit Kollegen und der Schulleitung. Thema war die Frage, ob eine Testung durch Lehrkräfte sinnvoll und realistisch sei. Verwendet wurden die in Ahlen gedrehten Szenen nicht nur in der „WDR-Lokalzeit Münsterland“, sondern auch in der Tagesschau, den Tagesthemen und im Bericht aus Berlin sowie in den öffentlich-rechtlichen Morgenmagazinen.

Um die Frage nach der Sinnhaftigkeit zu beantworten, müssten zwei unterschiedliche Testformen voneinander getrennt betrachtet werden, erfuhr unsere Zeitung vor Ort. Der PCR-Test, der im Speziallabor untersucht wird, und der Antigen-Schnelltest, der vor Ort nach etwa 15 Minuten das Ergebnis anzeigt. Der PCR-Test untersucht auf genetische Veränderungen. Dieser Test gilt als sehr genau, dauert aber entsprechend lange (etwa zwei Tage) und ist teuer. Hinzu kommt aktuell die Überlastung der Labore, die Mitte November das Erreichen der eigenen Kapazitätsgrenze meldeten.

„Jetzt in der Pandemie greifen wir besonders auf die Lehrkräfte der medizinischen Fachbereiche zurück: das sind ,echte' medizinische Fachkräfte." Ingo Weißenborn

Der Schnelltest weist Eiweiße nach, die sich in dieser Form nur im Coronavirus befinden. Er benötigt den direkten Kontakt zum Virus, der sich in der Regel im tiefen Nasen- und Rachenbereich befindet.

Seit den Herbstferien gilt die Regelung, dass Lehrkräfte und andere Beschäftigte an Schulen drei präventive PCR-Tests auf Kosten des Landes machen lassen können. Die vom Bundesgesundheitsminister nun angekündigte Selbsttestung bezieht sich auf die Schnelltests, die seit Ende voriger Woche von den Schulen angeschafft werden dürfen.

Die Antwort auf die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Testung an Schulen ist dabei umstritten. So befürchten Kritiker, dass die Qualität der Testung nicht gewährleistet sei, wenn ihn Laien vornehmen. So erreiche der Abstrich das Virus nicht, wenn er nicht tief genug im Rachen genommen wird. Der Test wäre dann (falsch) negativ.

„Als Berufskolleg haben wir den Vorteil, dass wir auch im Alltag nicht nur die Theorie unterrichten, sondern im Unterricht einen hohen Praxisbezug haben. Viele der Kollegen haben vor dem Eintritt in den Schuldienst eine Berufsausbildung absolviert. Jetzt in der Pandemie greifen wir besonders auf die Lehrkräfte der medizinischen Fachbereiche zurück: das sind ,echte‘ medizinische Fachkräfte“, so Schulleiter Ingo Weißenborn.

„Die Durchführung so eines Schnelltestes ist kein Hexenwerk." Sebastian Sydow

Am Berufskolleg Ahlen ist man froh über die Möglichkeit der Testung. So könne man Kollegen testen, denen am Vortag noch ein Schüler im Klassenraum gegenübersaß, der anschließend positiv getestet wird. Obwohl es in diesen Fällen streng genommen medizinisch keine Indikation gibt, verbreitet eine solche Situation Sorgen, sich infiziert zu haben. „In diesem Fall setzen wir einen Antigen-Schnelltest ein und streichen den Kollegen bei uns im Haus ab“, sagt Lehrer Sebastian Sydow. Im WDR-2-Interview positionierte er sich deutlich: „Die Durchführung so eines Schnelltestes ist kein Hexenwerk. Ich schule selber regelmäßig Fachkräfte auf die Anwendung der Tests und habe dazu Video-Tutorials erstellt, die Fachkräften – nach erfolgter Präsenzschulung – die Möglichkeit geben, die Handhabung vor Ort noch einmal anzuschauen.“ Die größte Fehlerquelle sei aber der Abstrich. Es koste gerade einen medizinischen Laien schon eine Menge Überwindung, den Abstrichpinsel wirklich tief in die Nase zu stecken. „Wenn, wie bei uns schon seit August üblich, Lehrkräfte Tests durchführen, müssen sie in der Handhabung sehr gut geschult werden – da reicht kein Video“, sagt Sydow.