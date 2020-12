Die große Jubiläumsfeier des Fördervereins der Augustin-Wibbelt-Schule fiel in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Aber das 25-jährige Bestehen sollte dann doch nicht unter den Tisch fallen. Deshalb wurde in den letzten Wochen in kleinen Dosen täglich gefeiert. Zum Abschluss gab es am Montag für Schüler, Lehrer, Sekretärin und Hausmeister eine Überraschung. Nämlich eine Maske mit lauter Pöggsken drauf.

Am 27. Oktober 1995 wurde der Förderverein gegründet, am 30. Oktober sollte das Jubiläum im Rahmen eines Schulfestes gefeiert werden. Aber es kam bekanntlich anders. Der Vorstand des Fördervereins fand schnell eine Alternative.

So ging es 25 Schultage lang. Schulleiterin Diethild Sicking (links) übertrug die Verlosung live über die Schullautsprecheranlage. Es sei alles gut gelaufen, war auch Cornelia Papenfort (rechts) zufrieden mit der Jubiläumsaktion. Foto: Ralf Steinhorst

Vom 27. Oktober an wurden an den 25 nachfolgenden Schultagen nette kleine Geschenke an die Schüler verlost, so dass sich am Ende jeder über ein Präsent freuen durfte. Lineale waren dabei, aber auch Sattelüberzüge, Radiergummis, Lesezeichen, Bleistifte, Postkarten, Aufkleber – und vieles mehr. Alle waren mit einem Pöggsken versehen, dem Logo der Schule.

Schulleiterin Diethild Sicking hatte dafür extra Lose mit den Namen der Kinder ausgedruckt, an jedem Tag wurden sechs Kinder aus einer Schachtel zu Beginn der Frühstückspause gezogen. Die Verlosungen wurden live über die Schullautsprecheranlage übertragen. So kam jeden Morgen große Spannung auf. „Das passte bis zum Schluss, jedes Kind hat etwas bekommen“, freute sich Diethild Sicking. Auch Cornelia Papenfort, Vorsitzende des Fördervereins, zeigte sich hochzufrieden: „Es ist alles gut gelaufen, so wie wir es uns gewünscht haben.“

Am Montagvormittag verteilte Cornelia Papenfort in der Klasse 4b von Klassenlehrerin Finja Blawatt höchstpersönlich die ersten Pöggskenmasken. Auf ihre Frage „Hat euch die Verlosung gefallen?“ bekam sie ein einstimmiges „Ja“ der Schüler zurück.