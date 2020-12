Ohne einengende Choreographie

Tanzen, Rennen, sich auspowern – das ist in der Schule unter Coronabedingungen an sich recht fragwürdig. Doch Uli Bangert , freiberuflicher Sport- und Tanzlehrer, hat sich zusammen mit der Leiterin der Mammutschule, Elke Walter , ein überzeugendes Hygienekonzept ausgedacht. „So können wir den Kindern den seit vier Jahren hier sehr beliebten Livedance trotzdem bieten“, freut sich die Schulleiterin.

Dazu nutzt der Tanzlehrer das Atrium im Quartierszentrum Burbecksort. Hier gibt es die passende Lüftungsmöglichkeit und die Kinder können ihren Livedance auch mit Maske genießen. „Ich bin immer wieder erstaunt über die Kreativität der Kinder“, fasst Uli Bangert zusammen.

„ Das schafft Vertrauen und fördert das innere Gleichgewicht. " Uli Bangert

Doch was ist eigentlich Livedance? „Es stammt ursprünglich vom spanischen ‚Biodanze‘ ab“, sagt der Münsteraner. Er hat diese Tanzform in Spanien kennengelernt und geht damit seit Jahren an Schulen. Eine Stammkundin ist die Mammutschule. Hier werden an sieben Tagen die Schüler in Doppelstunden „zum Tanz“ gebeten. „Da gibt es keine einengende Choreographie. Wir durchlaufen verschiedene Phasen, um uns in einem fairen und vertrauensvollen Miteinander zu erfahren“, beschreibt Uli Bangert das Projekt.

So können sich die Schüler – am Mittwoch ist es die Klasse 3b – mit Bewegung erst mal ausagieren. „Danach kommt eine Ruhe- und Konzentrationsphase. Dabei lese ich vor“, berichtet der ausgebildete Sportpädagoge. Es sind Bewegungs- und Ruhephasen dabei, Meditation und wieder Bewegung. „Das schafft Vertrauen und fördert das innere Gleichgewicht“, hat Uli Bangert immer wieder erfahren.

„ Hier wird die Kreativität ganz und gar kindgerecht angeregt. " Elke Walter

Das zeigt bereits die Begrüßung des Lehrers auf dem Schulhof. Schüler sehen ihn und es gibt ein großes Hallo. Die Freude ist beiderseits unübersehbar. Denn Uli Bangert liebt seine Arbeit mit den Kindern. „Es ist für mich einfach wunderbar, dass es Elke Walter wieder geschafft hat, hierfür die Mittel zu beschaffen“, lobt der Tanzpädagoge.

Auch für die Schulleiterin ist es immer wieder ein Erfolg zu sehen, wie die Kinder zu diesen Stunden regelrecht aufblühen. „Hier wird die Kreativität ganz und gar kindgerecht angeregt“, freut sich Elke Walter. Sie bedankt sich für die Förderung aus Landesmitteln des Bereichs Schule und Kultur, ohne die das Livedance-Projekt nicht möglich wäre.