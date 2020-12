Zwar musste er auf eine Vernissage verzichten, aber seine Bilder stellt Manfred Kosela dennoch gerne in der Stadtbücherei aus. Zu den regulären Öffnungszeiten sind derzeit mehr als 30 Fotografien des Ahleners in unterschiedlichen Größen – mal verfremdet, mal aus ungewöhnlichen Perspektiven – zu sehen.

Mit fünf Jahren das Foto-Hobby entdeckt

Schon im zarten Alter von fünf Jahren hielt der 1956 in Ahlen geborene Manfred Kosela das erste Mal eine Kamera in der Hand. Seitdem ist er, wie er selbst über sich sagt, fotografiebegeistert. Mit neun Jahren besaß er bereits den ersten eigenen Fotoapparat. Mittlerweile Rentner, hat Kosela endlich Zeit, seinem Hobby noch intensiver zu frönen. „Meine erste Ausstellung habe ich in einem Schnellimbiss in Körbecke am Möhnesee gemacht“, erinnert er sich schmunzelnd. Weitere Bilderschauen folgten im „Sealife-Center“ in Oberhausen oder „heimatnah“ am Trafohäuschen der Stadtwerke am Alten Hof im Rahmen der Reihe „Bürgerartig“. Da Kosela im St.-Franziskus-Hospital ar­beitete, war der Weg nicht weit, auch dort einige Bilder zu zeigen. So kam es 2005 zur Ausstellung mit Unterwasserfotografien. 2013 folgten gemeinsam mit weiteren Ahlener Künstlern diverse Stadtmotive an selber Stelle. Voriges Jahr war er einer der Preisträger des vom Verein „Ahlener Stadtbildmacher“ ausgelobten Wettbewerbs „Unbekannte Blicke aufs bekannte Rathaus“.

Keine zeitliche Frist

Im Jahr 2019 schloss sich der Hobbyfotograf der Initiative „Ahlener Kulturkeller“ an, so dass davon auszugehen ist, dass er auch dort in möglichst naher Zukunft seine Bilder präsentieren wird.

Wie lange die Kosela-Ausstellung in der Bücherei an der Südenmauer läuft, steht noch nicht fest. „Zeitlich haben wir erst einmal keine Frist gesetzt“, sagt Kultur-Fachbereichsleiter Christoph Wessels. „Bis ins neue Jahr hinein bleiben die Bilder auf jeden Fall hängen.“