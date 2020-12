Abschied von der „schwarzen Null“

Dirk Schlebes hatte am Donnerstagmorgen noch keine Zeitung gelesen. So erfuhr der Kämmerer erst am späten Vormittag beim Pressegespräch zum Haushalt 2021 von der guten Nachricht, als er um eine Reaktion darauf gebeten wurde: Die Stadt Ahlen soll vom Land NRW noch in diesem Jahr 9,4 Millionen Euro überwiesen bekommen zum Ausgleich für entgangene Gewerbesteuereinnahmen in Folge der Corona-Pandemie. Das hatte der FDP-Landtagsabgeordnete Markus Diekhoff am Mittwoch mitgeteilt, was über die offiziellen Kanäle im Rathaus noch nicht angekommen war. „Das wäre natürlich super“, kommentierte Schlebes die Meldung. Mit einem Betrag zwischen 7,5 und 8,5 Millionen Euro habe er gerechnet.

Kompensation für Gewerbesteuerausfälle

Nach dem letzten Abrechnungslauf wird die Stadt in diesem Jahr 9,5 Millionen weniger an Gewerbesteuer einnehmen als geplant, somit würde dieser Ausfall annähernd zu hundert Prozent kompensiert. „Das ist wichtig für unsere mittelfristige Finanzplanung“, sagt der Kämmerer. Diese sieht nach derzeitigem Stand vor, dass der Haushalt erst im Jahr 2024 wieder ausgeglichen werden kann, wenn‘s besser läuft als erwartet vielleicht auch schon 2023.

Für das kommende Jahr haben sich Schlebes und der Bürgermeister jedoch erst einmal von der angestrebten „schwarzen Null“ verabschiedet. „Dieses Ziel können wir leider nicht halten“, bedauerte Dr. Alexander Berger und stellte fest: „Corona hat auch unseren Haushalt fest im Griff.“ Im Entwurf, den der Verwaltungschef am Abend im Rat einbrachte, weist der Etat ein Defizit von 2,7 Millionen Euro aus. Erträgen in Höhe von 153,3 Millionen stehen Aufwendungen in Höhe von 156 Millionen ge­genüber. Angesichts der Rahmenbedingungen sei das aber noch „ein respektables Ergebnis“, findet Berger. „Wir profitieren jetzt davon, dass wir in den letzten Jahren sehr defensiv gewirtschaftet, unsere Altschulden kon­sequent abgebaut und die Kassenkredite zurückgefahren haben.“ Daher könne der Fehlbetrag aus den Rücklagen gedeckt werden.

„ Corona hat auch unseren Haushalt fest im Griff. Corona hat auch unseren Haushalt fest im Griff. “ Dr. Alexander Berger

Neben den „Corona-Schäden“ auf der Einnahmeseite bei Steuererträgen und Elternbeiträgen sind andererseits auch unvermeidliche Ausgabensteigerungen mitursächlich dafür, dass unter dem Strich eine rote Zahl steht. Allein bei den Personalkosten beläuft sich der Mehraufwand auf 3,9 Millionen Euro, zurückzuführen laut Kämmerer insbesondere auf die Umsetzung des Rettungsbedarfsplans mit sieben neuen Stellen beim Rettungsdienst. Das sei „ein riesengroßer Batzen“, konstatiert Schlebes. Auch die Aufwendungen für Kindergärten und Jugendhilfe steigen deutlich – in der Summe um 4,2 Millionen Euro.

Entlastung durch Senkung der Kreisumlage

Für Entlastung sorgt die Senkung der Kreisumlage. Die Übernahme der Kosten der Unterkunft für Arbeitslosengeld-2-Empfänger durch den Bund versetzt den Kreis dazu in die Lage. Für Ahlen macht das zwei Millionen Eu­ro aus. „Das hilft uns“, freut sich der Kämmerer über die Signale aus Warendorf.

„Die Stadt bleibt finanziell handlungsfähig“, hebt der Bürgermeister hervor, der denn auch keinen Anlass sieht, Abstriche bei den geplanten Investitionsvorhaben zu machen. Denn: „Wir müssen die Wirtschaft am Laufen halten.“ Insgesamt sollen 2021 Investitionen in Höhe von 30,74 Millionen Euro getätigt werden. Davon entfallen 7,6 Millionen auf das Rathaus-Projekt, knapp 3,1 Millionen auf den Anbau eines neuen Klassentrakts an der Fritz-Winter-Gesamtschule. Für die Osttangente sind 2,3 Millionen veranschlagt. Für den Erwerb von Wohn- und Gewerbegrundstücken sollen 2,5 Millionen zur Verfügung stehen. Im Gegenzug erwartet der Kämmerer aber auch Einnahmen von 4,5 Millionen aus Grundstücksverkäufen, zum Beispiel in den neuen Wohngebieten Hases Wiese, Handkamp und Hohle Eiche. Auch in der Erweiterung des Gewerbegebiets „Olfetal“ hofft die Stadt, schon bald die ersten Grundstücke veräußern zu können. „Unsere nachhaltige Vorratspolitik zahlt sich aus“, hält Dirk Schlebes fest.

Keine Steuererhöhungen

Eine gute Nachricht hat auch der Bürgermeister an diesem Tag – für Gewerbetreibende und Grundbesitzer: „Wir planen nicht, an der Steuerschraube zu drehen.“ Die Hebesätze blieben unverändert. Für die von Berger im Wahlkampf in Aussicht gestellte Steuersenkung besteht allerdings aktuell kein Spielraum.