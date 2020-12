1319 Boote für Ertrunkene

„Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt“ Mit dieser griffigen Forderung wies die Evangelische Frauenhilfe am Donnerstag vor der Christuskirche anlässlich des am 10. Dezember begangenen Tags der Menschenrechte auf das Schicksal der Flüchtlinge aus Afrika hin.

Kooperation mit Förderverein

Aufgerufen zu der Aktion hatte die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen, der sich die Gruppen der Kirchengemeinde Ahlen in Kooperation mit dem Förderverein für Flüchtlinge anschlossen. Die Beteiligten waren dazu aufgerufen worden, im Vorfeld Schiffchen aus Zeitungspapier zu basteln, die dann zusammengelegt die Anzahl der 1319 im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlinge im Jahr 2019 symbolisierten.

„ Ich kriege keine Luft mehr – und ihr? Ich gehe unter – und ihr? Ich kriege keine Luft mehr – und ihr? Ich gehe unter – und ihr? “ Pfarrer Martin Frost

Diese Zahl der Toten hatte die UN-Flüchtlingshilfe erfasst. Deshalb lautete der Untertitel auch „Tausende Boote falten – in Gedenken an die Toten im Mittelmeer“. Die Aktion war verbunden mit einer Andacht.

An der Christuskirche kamen mehrere hundert gefaltete Schiffchen zusammen, die angesichts des tragischen Hintergrunds einen traurigen Eindruck vermittelten. „Die Boote stehen für Menschen“, wies Brigitte Malek, die zusammen mit Karin Hildebrandt die Andacht leitete, auf die Einzelschicksale hin. Beide forderten ein Ende der Kriminalisierung der zivilen Seenotretter, die zum Teil unter fadenscheinigen Begründungen in Häfen festgesetzt und so daran gehindert würden, Flüchtlinge auf See vor dem Ertrinken zu retten. Deshalb schlossen die Frauen auch die Seenotretter in ihre Psalmen-Gebete mit ein.

Gastansprache des Pfarrers

In seiner Gastansprache erinnerte Pfarrer Martin Frost daran, dass die Gläubigen bei jedem Zusammenkommen in der Christuskirche daran denken, wie Jesus gelebt und gehandelt hat sowie er mit Menschen umgegangen ist. So habe er beispielsweise Petrus aus dem Wasser gezogen, als dieser unterging. Zum anderen stand er seinen Jüngern bei einem Sturm auf dem See von Galiläa See bei. „All das brauchen die Menschen auf hoher See, dass da einer ist, der die Angst nimmt und die Hand reicht“, stellte der Pfarrer den Bezug her. Jesus habe einmal gesagt, er sei ein Fremder gewesen und er sei aufgenommen worden. Das verband der Pfarrer mit Fragen, die sich heute stellten: „Ich kriege keine Luft mehr – und ihr? Ich gehe unter – und ihr?“