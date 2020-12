Trotz aller Beschränkungen, weniger Aktionen und fehlender Versammlungen herrscht im Löschzug Dolberg eine gewisse Aufbruchstimmung. „Wir machen jetzt viele neue Dinge“, sagt Sebastian Theismann im Namen der Zugführung. Dazu gehört auch, dass zum ersten Mal ein eigener Bildkalender herausgebracht wurde.

Kalenderverkauf statt Haustürsammlung

In diesen Tagen wurden die druckfrischen Exemplare an die Kindergärten und die Grundschule im Dorf kostenlos verteilt. „Das hat zwei Gründe. Zum einen nehmen wir immer wahr, dass besonders die Kleinen total begeistert sind von der Feuerwehr . Zum anderen gehen wir jedes Jahr in der Adventszeit mit einer Haustürsammlung Spenden sammeln. Weil das dieses Jahr nicht stattfinden kann, verkaufen wir den Kalender bei Blumen Teipel und im Geschäft Willeke“, erklärt Sebastian Theismann.

Die motivierten Wehrleute hoffen, dass sich möglichst viele Menschen – natürlich auch und gerade Erwachsene – an der Aktion beteiligen, denn der komplette Erlös geht an die Jugendfeuerwehr. Ein Kalender kostet 8,99 Euro, wobei aufgerundete Beträge gerngesehen sind.