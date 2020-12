Mehr als nur „einen Funken Hoffnung“ brachten am frühen Samstagabend rund 25 Traktoren nach Dolberg. Unter dem Motto des Verbandes „Land schafft Verbindung“ rollten die weihnachtlich dekorierten und illuminierten Landmaschinen durch das Lambertidorf. Start war der Hof Klockenbusch. Andreas Klockenbusch hatte den Zug organisiert.

„Wir haben auch noch Freunde aus Beckum, Neubeckum und Oelde dabei“, sagte der Landwirt. Wie schon eine Woche zuvor, wollten die Bauern damit zeigen, dass sie mit ihren gewaltigen Traktoren mehr als nur arbeiten und demonstrieren können. Andererseits sollte diese Aktion den Zuschauern und der Gesellschaft im Allgemeinen die schwierige Lage der Landwirtschaft bewusst machen. „Wir sind uns sicher, dass wir das auch mit solchen positiven Maßnahmen erreichen können“, betonte Organisator Klockenbusch.

So gab es denn um kurz vor 17 Uhr eine kurze Abstimmung mit der begleitenden Polizei. Die Route durchs Dorf war schon lange abgesprochen und so ging’s los im vollen Lichterglanz: die Twieluchtstaße hinab, vorbei am Heimathaus, kreuz und quer durch das Dorf, bis der Umzug schließlich auf dem Henneberg endete. Bunte Lichterketten und Musikboxen oder große Sterne und Tannenbäume auf dem Frontlader: die Fantasie der Teilnehmer kannte keine Grenzen.

Das Spektakel zog zahlreiche Dolberger an die Straßenränder. Überall standen Menschen und applaudierten den riesigen geschmückten Landmaschinen. Besonders die Kinder waren begeistert.