Am Samstag hat die Katholische Landjugend ( KLJB ) mit ihrem traditionellen Weihnachtsbaumverkauf begonnen. Der Weihnachtsbaumverkauf der KLJB feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Denn vor 40 Jahren hat die Landjugend diese Tradition begonnen.

Angeboten werden insgesamt 240 frisch geschlagene Nordmanntannen aus dem Sauerland in Größen von 1,40 Metern bis 2,50 Metern. Zum besseren Transport für die Käufer werden die Tannen an den drei Verkaufsstellen St.-Elisabeth-Kirche, St.-Josef-Kirche und Feuerarena an der Walstedder Straße von den Mitgliedern der Landjugend eingenetzt. Der Verkauf an den drei Stellen finden unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen statt.

Erlös geht an den Lunch-Club

Der Erlös fließt in die Arbeit des Lunch-Club, der Kindern im Alter von sechs bis 14 Jahren aus sozial schwachen Familien nicht nur warme Mahlzeiten anbietet, sondern auch Hausaufgabenbetreuung, Spiel- und Bewegungsangebote, kulturelle und kreative Angebote sowie ein offenes Ohr.

Auch am kommenden Samstag, 19. Dezember, werden Weihnachtsbäume an den drei genannten Stellen in der Zeit zwischen 8.15 und 12.20 Uhr verkauft.