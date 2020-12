Da in diesem Jahr das jährliche „Spendentraining vor Weihnachten “ nicht stattfinden kann, haben sich die Sportfreunde der TuS Westfalia Vorhelm etwas anderes überlegt. Wie immer denken die Macher dabei nicht allein an den Verein, sondern auch an die Kinder, die zu Heiligabend nicht zu Hause sein können, sondern die Feiertage in der Kinderklinik verbringen müssen. „Daher möchten wir in diesem Jahr darum bitten, uns auf dem digitalen Weg zu unterstützen“, heißt es in einem aktuellen Aufruf der zweiten Mannschaft. „Dies können alle Interessierten, indem sie eine kleine Spende über ,Paypal‘ an twv-spende@web.de schicken. Und es hilft schon, wenn die Informationen über diese Alternativaktion an Freunde und Bekannte weitergegeben wird.“

Auch die Klinikclowns sollen profitieren

Von den Spenden werden Geschenke für die Kinderklinik gekauft. Der übrige Betrag wird wie gewohnt an den Förderverein der Kinderklinik übergeben – unter anderem zur Finanzierung der Klinikclowns. Den Anfang machte bereits die erste TuS-Mannschaft mit einer Spende von 200 Euro aus der Mannschaftskasse. Und die zweiten 200 Euro kommen aus dem Bestand der zweiten Mannschaft, die allen potenziellen Wohltätern noch einen Hinweis mit auf den Weg gibt: „Unter allen Spendern werden auch dieses Jahr als kleines Dankeschön zwei Gutscheine des Restaurant ,Steinofen‘ im Wert von je 30 Euro verlost.“

Die Aktion läuft noch bis Samstag, 19. Dezember. Da es sich um eine privat von der zweiten Mannschaft organisierte Spendensammlung handelt, ist es allerdings nicht möglich, eine Spendenquittung auszustellen.