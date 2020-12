„Frieden überwindet Grenzen“ lautet das diesjährige Motto der Aussendung des Friedenslichts. Das Licht hat eine lange Tradition, seit über 30 Jahren schafft es jedes Jahr den Weg aus der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem nach Wien und von dort in den Dom nach Münster.

Für die Ahlener Pfadfinder bedeutete dies immer, dass ein kleiner Trupp der Leiterrunde sich aufmachte, um innerhalb der Aussendungsfeier am dritten Advent das Licht nach Ahlen zu holen. Doch das war in diesem Jahr leider nicht möglich. Zum Schutz vor Ausbreitung der Pandemie war nur eine kleine Personenzahl im Dom erlaubt und die sonst zahlreich anwesenden Pfadfinder konnten per Livestream die Feier verfolgen.

Frieden überwindet Grenzen

Doch ganz dem Motto „Frieden überwindet Grenzen“ fand das Friedenslicht natürlich auch den Weg nach Ahlen. Der Bezirksvorstand der DPSG Warendorf verteilte das Licht in die Stämme. Es steht nun im Pfarrbüro St. Bartholomäus an der Nordstraße. Im Laufe der Woche wird das Licht dann noch in die einzelnen Kirchen gebracht und kann dort spätestens am vierten Advent abgeholt werden.

Die am Mittwoch nach dem dritten Advent traditionell im Pumpenhaus in der Langst stattfindenden Aussendung muss leider ausfallen. Die Pfadfinder wünschen allen Ahlenern eine schöne Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest und viel Gesundheit.