Am Dienstagmorgen begann die kostenlose Verteilung von je drei FFP2-Masken an Über-60-Jährige und Angehörige von Risikogruppen. Wie erwartet kam es zum Ansturm auf die Apotheken.

„Sind noch Masken da?“, war die von Senioren meistgestellte Frage vor oder in den Apotheken, die die Ausgabe durchführten. „Die ersten standen schon um 7.30 Uhr vor der Barbara-Apotheke“, zog Apotheker Matthias Bußmann am Dienstagmittag eine erste Bilanz. An der Filiale in der Nordstraße haben Kunden in Fünferreihe gestanden. Dementsprechend schnell waren die ersten 5000 FFP2-Masken in seinen fünf Apotheken vergriffen. Gegen Mittag lieferte der Paketdienst nach.

In der Sonnen-Apotheke sah es nicht anders aus. „Wir haben bis jetzt 1500 Masken verteilt“, rechnete Apotheker Frank Altheim gegen Mittag zusammen. Die ersten Masken hatte er dem eigenen Bestand entnommen, auch hier füllte der Paketdienst im Verlauf des Vormittags die knappen Restbestände auf.

Da die Masken bis zum 31. Dezember ohne Bescheinigung ausgegeben werden, richtete Matthias Bußmann einen dringenden Appell an alle Bezugsberechtigten: „Alle Apotheken haben ein begrenztes Kontingent, alle sollen bitte nur drei Masken für diesen Monat beziehen. Wer sich mehr holt, handelt unsolidarisch.“ Die Apotheken rufen ihre Kontingente bei den Lieferanten täglich ab.