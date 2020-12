Abends kehrte Ruhe ein

War es der Regen? Oder bevorzugen die Menschen vermehrt das Onlineshopping? Am Dienstagabend – dem Abend vor dem harten Lockdown – war es zwischen 18 und 19 Uhr mehr als ruhig in der Innenstadt. Von vorweihnachtlicher Einkaufshektik nichts mehr zu spüren. Zwar war die Fußgängerzone nicht leer, doch die wenigen Menschen gingen ihren gewohnten Beschäftigungen nach: Lebensmitteleinkäufe zum Beispiel.

Gruppen junger Leute bummelten über die Ost- und Weststraße, aber sonst war Ruhe. Hier und da schlossen die Händler die Türen ihrer Geschäfte. Dazwischen immer mal wieder Einkaufstütenträger, die nach Weihnachshopping aussahen.

Haben die ersehnte Handtasche in Ahlen gefunden: Lara-Marie und Nadine Mußmann (v.l.)

„Wir sind aus Beckum nach Ahlen gekommen, um hier noch die letzten Geschenke zu kaufen“, sagte Nadine Mußmann. Die Beckumerin hatte für Tochter Lara-Marie die lang ersehnte besondere Handtasche gekauft. „Ein Objekt, für das wir schon etliche Kilometer abgespult haben“, zwinkerte Nadine Mußmann. Denn auch, wenn sie im Einkaufsverhalten zwischen Vororteinkäufen und Online hin- und herspringe, schätze sie das Kaufen am Ort höher ein: „Es ist mir wichtig, die Dinge anzufassen und betrachten zu können.“

Ein Grund, den auch Mirko Stewing für seine Einkaufstour am letzten Tag vorm neuen Lockdown angibt. „Ich finde die Treffgenauigkeit im Laden höher, ich sehe gleich, wie es ist und sich anfühlt“, so Mirko Stewing. Dann gebe es kein Hin und Her mit Rücksendungen und das mache es für ihn einfacher. „Gerade jetzt, bei der sicher nötigen, aber lästigen Schließung will ich die letzten Sachen ohne Umstände erledigen“, sagt der Ahlener. Und er hofft, im kommenden Jahr wieder ganz entspannt durch die Geschäfte bummel und dazwischen auch mal einen Glühwein genießen zu können.

Das kann Detlef Zidorzcyk unterschrieben: „Für mich kommt der Lockdown sehr ungelegen, aber ohne geht es wohl nicht.“ Alles online zu erledigen, passe ihm nicht und nun dränge auch für ihn die Zeit. Doch er kommt mit dem Angebot in seiner Heimatstadt gut klar. „Das meiste habe ich bekommen“, schmunzelte Detlefg Zidorzcyk, der auf ein gesundes und entspanntes 2021 hofft.