Mit schweren Verletzungen wurde eine 16-jährige Ahlenerin am Donnerstagnachmittag ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie im Kreisverkehr Hammer Straße von einem Fahrzeug erfasst worden war. Ein 60-jähriger Ascheberger war gegen 15.40 Uhr mit einem Transporter in den Kreisverkehr eingefahren und wollte ihn im Abzweig Hammer Straße verlassen. Dabei übersah er nach ersten Polizeiangaben die Radfahrerin und fuhr sie an. Der Ascheberger erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Um den Kreisverkehr bildete sich für die Dauer der Unfallaufnahme ein Stau im einsetzenden Berufsverkehr.