Die Katholische Landjugend-Bewegung ( KLJB ) war am vorigen Wochenende emsig. Viele Ahlener erwarben bei den Helfern einen Tannenbaum – oder sogar mehrere Bäume. Der eigentlich geplante weitere Verkaufstermin an diesem Wochenende kann nicht stattfinden – mangels Tannen.

„Der Verein freut sich sehr, dass der Verkauf trotz der Corona-Pandemie erfolgreicher war als in den Jahren zuvor und wir demnächst den Erlös an den ,Lunch-Club‘ übergeben können“, sagt Pressesprecher Achim Dohle . So seien in diesem Jahr an nur einem Tag fast alle Bäume verkauft worden. „Aufgrund dessen kann der geplante Tannenbaumverkauf am 19. Dezember nicht stattfinden. Es wäre aber schön, wenn auch die letzten Exemplare einen Besitzer finden würden“, so Dohle. Wenn jemand Interesse an einem Baum hat, kann er sich am besten per E-Mail unter kljbahlen@gmail.com oder persönlich an den Vorstand der KLJB Ahlen wenden. Die Bäume können angeschaut werden, ein kontaktloser Verkauf ist möglich.