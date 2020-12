Unter ganz neuen Bedingungen fand das alljährliche Weihnachtskonzert des Gymnasiums St. Michael statt. Die für 400 Plätze vorgesehene Aula und der große Musiksaal wurden zum Produktionsort verschiedener kleiner Einzelkonzerte in den Wochen vor dem Lockdown, die nunmehr als Videos öffentlich zugänglich sind. Beteiligt waren unter anderem die Streicherklassen mit jeweils einem Weihnachtslied. Das Kammerorchester und das Sinfonieorchester ließen frohe, festliche Weihnachtsstimmung aufkommen mit „Have Yourself a merry little Christmas“ „Deck the hall“ sowie einem musikalischen Spaß, der bekannte sinfonische Themen von Mozart, Brahms, Tschaikowsky und Beethoven mit Weihnachtsliedern kombiniert. Santa at the Symphony bringt hier den weihnachtlichen Teil zu Gehör, „Final Countdown“, „Fugato“ und „Disney Film Favourites“ sorgen für den fröhlichen Teil.

Alle Teile des Konzertes können auf der Homepage des Gymnasiums St. Michael angehört, angesehen und heruntergeladen werden.