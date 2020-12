„Dieses Geld können wir gut gebrauchen“, stellte Bernhard Recker fest. Unter Corona-Bedingungen seien die Anforderungen an Präsenz-Unterricht auch für Träger wie den Verein „Keiner geht verloren“ (KGV) noch mal gestiegen, sagte der pensionierte Lehrer und CDU-Politiker. Statt des Gruppenunterrichts könne nur noch einzeln unterrichtet werden, was den Personalaufwand deutlich erhöht habe. Umso dankbarer nahmen Recker und seine Frau Sylvia sowie der neue KGV-Vorsitzende Burkhard Knepper die Spende in Höhe von 2000 Euro entgegen, die Manfred Rasfeld und sein Sohn Oliver überbrachten. Die Rasfelds vertreten in Ahlen die Provinzial-Versicherungsgruppe.

Seit Bestehen des Vereins habe der KGV schon über 300 jungen Leuten helfen können, einen Schulabschluss und eine Ausbildung zu machen, führte Burkhard Knepper aus. Einige KGV-Absolventen hätten sogar ihr Abitur abgelegt oder peilten es an. „Ich verfolge Ihre Arbeit schon seit Jahren“, wandte sich Manfred Rasfeld an Bernhard Recker und Burkhard Knepper: eine Arbeit, die er für sehr wertvoll halte. Vor allem imponiere ihm, dass die Begleitung nicht mit dem Schulabschluss ende, sondern noch während der Ausbildung weitergehe.

Die Spende in Höhe von 2000 Euro stellte der Verein „Provinzialer in Westfalen-Lippe helfen“ zur Verfügung. Dem 2014 gegründete Verein gehören 700 „Provinzialer“ im Versicherungsgebiet an, die Mitgliedsbeiträge und Spenden einzahlen. In diesem Jahr kamen auf diese Weise 50 000 Euro zusammen, die der Versicherungskonzern verdoppelte. Dadurch können zahlreiche Initiativen und Vereine unterstützt werden. Neben dem KGV freute sich kürzlich schon der Lunch Club über eine Spende.