„O du Fröhliche“ vom Balkon

Offene Kirchen, ein Online-Gottesdienst, Online-Konzerte und ein Brief an die Seniorinnen und Senioren gehören zu den Angeboten, die die Evangelische Kirchengemeinde Ahlen für Heiligabend und die Weihnachtstage vorbereitet hat.

Zwischen 15 und 18 Uhr sind die Pauluskirche, die Christuskirche, die Paul-Gerhardt-Kirche und das Paul-Gerhardt-Haus in Walstedde geöffnet. Dort ist jeweils eine Art „Wandelgang“ durch die Kirche möglich mit kleinen Stationen, an denen man sich kurz aufhalten kann. Durch Tannenbäume und Kerzen entsteht weihnachtliche Stimmung und die Besucher erhalten ein Geschenk. Für eine Einlassregelung ist gesorgt, damit nur wenige Menschen gleichzeitig in der Kirche sind. Mitglieder des Presbyteriums, Mitarbeitende sowie Pfarrerinnen und Pfarrer sind auch vor Ort.

Um 18 Uhr läuten die Glocken aller Kirchen in Ahlen. Damit werden die Ahlener eingeladen, im Garten, auf dem Balkon oder auf der Straße – natürlich mit gebührendem Abstand zu den Nachbarn – den Weihnachts-Klassiker „O du fröhliche“ zu singen oder zu musizieren. Den Text dazu und eine „Karaoke-Version“ gibt es als Download auf der Homepage der Gemeinde (www.evkircheahlen.de).

Ökumenischer Online-Gottesdienst

Zu den Online-Angeboten gehört ein ökumenischer Heiligabend-Gottesdienst aus der St.-Ludgeri-Kirche, der um 17 Uhr live zu sehen ist (www.mensch-leben-kirche.de) und den Pfarrer Reinhard Kleinewiese und Pfarrer Markus Möhl sowie ein Kinderchor gestalten. Ein weiterer Gottesdienst, dessen liturgischen Elemente jeweils in einem der sechs Gottesdienstorte der Gemeinde (einschließlich St.-Franziskus-Hospital und St. Lambertus in Dolberg) von einer Pfarrerin oder einem Pfarrer gestaltet werden, wurde vorab aufgezeichnet. Die Lieder wurden auf den verschiedenen Orgeln gespielt und können durch den unterlegten Liedtext zuhause mitgesungen werden. Dieser Gottesdienst ist an Heiligabend auf der Homepage der Gemeinde und in den Sozialen Medien (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube) zu sehen oder über einen Link abzurufen.

Das gilt auch für zwei Konzerte: Zum einen haben die Kirchenmusiker in den Kirchen zwei Stücke eingespielt, die zu einem Konzert zusammengeschnitten wurden. Auch der Posaunenchor hat sich daran beteiligt. Ein weiteres Weihnachtskonzert haben Sarah Rensing und Pfarrer Markus Möhl zusammen mit Kantorin Larissa Neufeld aufgenommen, in dem sie traditionelle deutsche Weihnachtslieder und einige weltliche Songs zum Fest präsentieren.

Ideen für eine Hausandacht

Eine mit kleinen Puppen erzählte Weihnachtsgeschichte haben Pfarrerin Dorothea Helling und Pfarrerin Cornelia Schütter produziert. Sie ist als Krippenspiel online zu sehen und mit einer Andacht für Familien verbunden, die als Download zur Verfügung steht. Auch eine Hausandacht mit Gestaltungsvorschlägen, die eine Familie gemeinsam feiern kann, ist über die sozialen Medien abrufbar.

Um diejenigen zu erreichen, die nicht über digitale Medien verfügen, wurden alle Gemeindeglieder ab 70 Jahren angeschrieben. Der Brief enthält eine gedruckte Predigt von Pfarrer Martin Frost und ein Blatt mit bekannten Weihnachtsliedern.

Die Evangelische Kirchengemeinde weist darauf hin, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer auch über die Feiertage für seelsorgerliche Anliegen erreichbar sind. Telefonnummern sind auf der Homepage oder im Telefonbuch zu finden.