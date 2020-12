Sonne hat das Areal von Schacht 3 im Dezember wenig gesehen. Die wird sie jedoch brauchen, wenn der Solarpark Ahlen Maximalenergie tanken will. Seit Mitte des Monats laufen die Arbeiten an dem mit rund zwei Millionen Euro veranschlagten Projekt, das Investoren aus dem Süden der Republik abseits der Guissener Straße verwirklichen. In einem zweiten Bauabschnitt voraussichtlich auch mit Ahlener Beteiligung.