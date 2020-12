In seiner Videobotschaft zu Weihnachten dankt Bürgermeister Dr. Alexander Berger allen, die einen persönlichen Beitrag zum Allgemeinwohl leisten. Insbesondere Pflege- und Betreuungskräfte, medizinisches Personal und Angehörige der sogenannten systemrelevanten Infrastrukturen sorgten dafür, „dass wir als Gesellschaft gut durch die Zeit kommen – auch und erst recht an den Weihnachtsfeiertagen“. Anerkennung zolle er jenen, die „mit Hingabe und aufopferungsvoll an Krankenhaus- und Pflegebetten stehen“, sagt Berger in der Aufzeichnung.

Eigenartig befremdliche Ruhe

In besseren Jahren sei es eine Botschaft von Herzen, wenn sich die Menschen ruhige und besinnliche Feiertage wünschten. „2020 aber kommt uns die Ruhe an Weihnachten eigenartig befremdlich vor. Denn es ist eine verordnete Ruhe.“ Die schönsten Geschenke in diesem Jahr seien keine, die man im Laden kaufen könne. Stattdessen stünden andere Werte im Vordergrund, so der Bürgermeister: „Aneinander denken, zum Telefon greifen und liebe Menschen anrufen, die Videokonferenz in der Familie.“ Daraus entstünden die Momente, die unvergesslich in Erinnerung bleiben werden.

Den Menschen jeden Alters und aller Kulturen wünscht der Bürgermeister eine friedvolle und gesegnete Weihnacht.