Gut, dass der Regen, der in der Nacht zu Heiligabend über Ahlen niederging, kein Schnee war. Sonst hätten die Mitarbeiter der Umweltbetriebe den Besuch des Bürgermeisters am Morgen sicher nicht so entspannt genossen.

Gemeinsam mit dem Personalratsvorsitzenden Jörg Adomat drückte Dr. Alexander Berger den Mitarbeitern am Ostberg seinen Dank aus, dass sie auch über Weihnachten für Ordnung und Sauberkeit sorgten.

„Es ist keine einzige Mülltonne stehengeblieben“, lobte Berger. Sämtliche Veränderungen im Abfuhrplan, auch in den vergangenen Monaten, seien in Gemeinschaft bewältigt worden.

Auch Adomat lobte die Umweltbetriebe in allen ihren Zuständigkeitsbereichen. Bei allen Problemen, die das Coronajahr 2020 mit sich brachte, habe auch der Umzug von der Alten Beckumer Straße zum neuen Standort am ehemaligen Güterbahnhof gestemmt werden müssen. Als kleine Anerkennung gab es neben der Anerkennung auch weihnachtliche „Lunchpakete“ für die Mitarbeiter.