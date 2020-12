Im Rahmen einer landesweiten Aktion unterstützen die Malteser Seniorenwohneinrichtungen in Nordrhein-Westfalen bei der Durchführung von Covid-19-Schnelltests an Besuchern. Seit dem 23. Dezember und bis zum 2. Januar sind die Ahlener Malteser im Hugo-Stoffers-Seniorenzentrum aktiv und testen die Besucher. Hierdurch soll es den Angehörigen ermöglicht werden, in dieser Zeit ihre nahen Verwandten in den Wohneinrichtungen zu besuchen, ohne dass sich Corona unter den dort lebenden, besonders gefährdeten älteren Menschen ausbreiten kann.

Bitte von Laumann

Die Pflegeheime sind verantwortlich für die Durchführung der Tests. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hatte die Malteser und andere Hilfsorganisationen vor Weihnachten gebeten, die Pflegeheime bei der Durchführung von Schnelltests über die Feiertage und den Jahreswechsel kurzfristig mit ehrenamtlichen Helfern zu unterstützen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorenwohneinrichtungen dürfen schon seit Wochen kaum noch Besuch empfangen. Und über Weihnachten wäre das Gefühl des Alleinseins wohl noch größer geworden. Die Ehrenamtlichen der Malteser wollen deswegen helfen und so opfern jetzt viele Freiwillige ihre Freizeit zwischen den Jahren und beteiligen sich an der Aktion.

Allen Beteiligten ist aber klar: So kurzfristig, in nicht einmal einer Woche, kann kein landesweiter, flächendeckender Schnelltest-Service auf die Beine gestellt werden. In NRW gibt es rund 170 000 Menschen in etwa 2300 Alten- und Pflegeheimen.