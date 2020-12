Thomas Vossenberg tritt zum 1. Januar 2021 in die Geschäftsführung der Firma Scharkon Lichtkonzepte GmbH ein. Er ist Nachfolger von Mathias Rüsch und leitet künftig mit Firmeninhaber Frank Scharschmidt das Unternehmen.

Der 33-jährige Thomas Vossenberg bringt umfassende Kenntnisse aus der Leuchtenbranche mit. Er absolvierte eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Cohausz Leuchten GmbH in Horstmar, einem Hersteller und Entwickler technischer Leuchten und individueller Sonderleuchten. Anschließend absolvierte er eine Ausbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt. Danach sammelte er mehrere Jahre Berufserfahrung bei einem mittelständischen Beleuchtungshersteller, bevor er 2015 als Mitarbeiter im Außendienst das Vertriebsteam bei Scharkon verstärkte.

In seinem Vertriebsgebiet, dem Münsterland, ist er mit seiner Lichtexpertise seit langem ein geschätzter Ansprechpartner bei Projekten. Auch privat ist der leidenschaftliche Hobby-Segelflieger dieser Region besonders verbunden und schaut sich in seiner Freizeit das Münsterland gerne auch mal von oben an.

Frank Scharschmidt erklärte: „Thomas Vossenberg hat sich mit einem reichen Erfahrungsschatz und seiner starken Persönlichkeit bereits bei Scharkon bewiesen. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam das Unternehmen in den nächsten Jahren erfolgreich leiten und weiterentwickeln werden.“

Das gesamte Team wünscht Thomas Vossenberg in seiner neuen Funktion viel Erfolg und freut sich auf die Fortführung der Zusammenarbeit.