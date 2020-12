Ahlen 2020: Ein Jahr in Bildern

Das Jahr 2020 wird auch in Ahlen als „Corona-Jahr“ in Erinnerung bleiben. Die Pandemie hat das Leben der Menschen bestimmt, es hat das gesellschaftliche Leben bei zwei harten Lockdowns im Frühjahr und zum Jahresende komplett herunterfahren lassen.

Das Virus hat auch in der Wersestadt viele Menschen getroffen – ob durch eine Infektion oder auch wirtschaftliche Folgen. Doch das Coronavirus hat auch Nachbarschaftshilfen entstehen lassen, hat Ideen wie ein Autokino am Wersestadion oder auf dem Parkdeck des „Kerkmann-Platzes“ sowie neue digitale Angebote ermöglicht. Und auch wenn das Jahr von einem Virus geprägt war, hat es in Ahlen noch viele andere Themen mit sich gebracht. Die Ermordung eines 34-jährigen Kochs hat die Menschen im Dezember über die Stadtgrenzen hinaus schockiert. Der Sommer war auch 2020 wieder heiß und trocken.

Das Jahr 2020 in Bildern 1/32 Rosenmontag 2020: Letzte Sause vor dem Lockdown. Foto: Christian Wolff

Bürgerentscheid zur Zukunft des Rathauses im März 2020. Foto: Jürgen Christ

Im Hövenerort: 2020 wird die Straße komplett saniert. Foto: Christian Wolff

Stadtbaurat Andreas Mentz verlässt die Stadtverwaltung Ahlen. Foto: Ulrich Gösmann

Brückensanierung Parkstraße 2020 Foto: Christian Wolff

Neuer Baubetriebshof wird eingeweiht. Foto: Ulrich Gösmann

Erster Arbeitseinsatz nach dem Umzug in den neuen Baubetriebshof. Foto: Ulrich Gösmann

Hans Jürgen Tröger verlässt die Stadtwerke Ahlen. Foto: Ulrich Gösmann

Schlüsselübergabe von Hans Jürgen Tröger an den neuen Geschäftsführer der Stadtwerke, Dr. Alfred Kruse. In der Mitte Aufsichtsratsvorsitzender Ralf Kiowsky. Foto: Peter Harke

Dr. Martina Padberg wird neue Leiterin des Kunstmuseums Ahlen Foto: Dierk Hartleb

Autokino am Ahlener Wersestadion. Foto: Christian Wolff

2020: Autokino am Wersestadion. Foto: Christian Wolff

Die Brücke zwischen Lütkeweg und Bergstraße wird saniert, die Fahrbahn tiefergelegt. Foto: Ulrich Gösmann

Corona-Test am Ahlener DRK-Heim im Juni 2020. Foto: Christian Wolff

Großeinsatz nach Schüssen im Ahlener Osten am 28. Juni 2020. Foto: Ralf Ewers

Messerattacke an der Nordstraße 2020. Foto: privat

Ein vermisster Mann wird tot aufgefunden. Die Polizei schließt Fremdeinwirkung jedoch später aus. Foto: Max Lametz

Freigabe der L 586 zu Anfang Juli 2020. Foto: Christian Wolff

Blüten am neugestalteten Bahnhofsvorplatz 2020. Foto: Christian Wolff

Neugestaltung des Sidney-Hinds-Parks vor dem Bahnhof. Foto: Christian Wolff

Faking Bullshit: Komparsen aus Ahlen beim Filmfest in München 2020 Foto: Christian Wolff

Premiere von "Faking Bullshit" im "Cinema Ahlen" im August 2020. Foto: Peter Harke

Kulturprogramm am Bürgerzentrum Schuhfabrik in Ahlen 2020 Foto: Dierk Hartleb

Altbürgermeister Horst Jaunich wird 90 Jahre alt. Foto: Christian Wolff

Corona-Amtshilfe der Ahlener Soldaten in Herford 2020 Foto: Christian Wolff

Bedrohungslage im Edeka Milkner an der Warendorfer Straße 2020 Foto: Christian Wolff

Landrat Dr. Olaf Gericke verabschiedet Ahlens Polizei-Wachleiter Uwe Alteheld. Foto: Kreis Warendorf

Neuer Leiter der Ahlener Polizeiwache: Dieter Wienker. Foto: Christian Wolff

Walter Wolf verabschiedet sich als Wachleiter der Feuerwehr Ahlen. Foto: Feuerwehr

Neuer Wachleiter der Feuerwehr Ahlen: Christian Reeker. Foto: Christian Wolff

Mord am späten Abend des 10. Dezember 2020 in Ahlen. Foto: Max Lametz

Der Bürgerentscheid im März und die Kommunalwahl im September haben für spannende Wahlkämpfe gesorgt – mit einem glücklichen wie deutlichen Ausgang für Bürgermeister Dr. Alexander Berger.