Große Sause in Kneipen und auf dem Marktplatz? Feiern in Ahlens Partykellern oder Sälen? Nichts da. Massenveranstaltungen gab es beim Jahreswechsel mitten in der Coronakrise nicht. Und auch das traditionelle Feuerwerk am Nachthimmel zur Begrüßung des Jahres 2021 fiel – deutlich hörbar – aufgrund des geltenden Böller- und Raketenverkaufsverbots gering aus.