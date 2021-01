Lange Schlangen, wie sie sich vor Weihnachten vor dem Covid-19-Schnelltestzentrum am Wersestadion bildeten, gibt es derzeit nicht. Wer den Corona-Abstrich machen will, kommt dort momentan prompt an die Reihe.

„Es war klar, dass der Ansturm nach den Feiertagen nachlassen würde“, sagt Matthias Bußmann, der das Zentrum der A.P.O.-Beteiligungs GmbH gemeinsam mit dem Arzt Markus Koyro aufgebaut hat (wir berichteten). „Die meisten kommen ohnehin mit Voranmeldung. Heute waren es 13“, so Bußmann am Dienstag.