Das Café „Drauf & Dran“ des Arbeitskreises Jugend- und Drogenberatung an der Königstraße ist eine Anlaufstelle und ein Treffpunkt für Menschen mit Suchtmittelkonsum und Abhängigkeitserkrankung. Aufgrund der Corona-Pandemie und den Corona-Schutzmaßnahmen muss das Café leider momentan geschlossen bleiben. Die Probleme, mit denen die Café-Besucher vor der Corona-Pandemie konfrontiert waren, sind aber nicht weg. Sie haben sich in den meisten Fällen verschärft.

„ Wir verteilen Essen, Masken und Desinfektionsmittel und geben aktuelle Informationen zu unserem Betrieb weiter. Wir verteilen Essen, Masken und Desinfektionsmittel und geben aktuelle Informationen zu unserem Betrieb weiter. “ Miguel Fattorini

Der Arbeitskreis versucht, diese Zielgruppe im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten und unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen weiterhin zu unterstützen. Deshalb sind Kimberly Korth, Studentin im Praxissemester, und Sozialarbeiter B.A. Miguel Fattorini seit Dezember mit dem Bollerwagen in der Umgebung der Königstraße aufsuchend im Dienst: „Wir verteilen Essen, Masken und Desinfektionsmittel und geben aktuelle Informationen zu unserem Betrieb weiter“, erklären sie. Es bestehe außerdem weiterhin die Möglichkeit, in der Einrichtung an der Königstraße 9 saubere Spritzutensilien und Unterstützung bei dringenden Anliegen zu erhalten.

Die aktuelle Situation stellt eine große Herausforderung für alle dar. „Umso wichtiger finden wir es, Alternativen zu entwickeln, um drohenden sozialen, psychischen und strukturellen Folgeproblemen entgegenzuwirken“, erklärt Miguel Fattorini abschließend.