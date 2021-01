„SPD-Antrag hinter der Zeit zurück“

Angesichts der Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Regierungschefs der Länder sieht die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Ahlen weiterhin dringenden Bedarf für eine schnellere und bessere Ausstattung der weiterführenden Schulen in Ahlen sowohl mit digitalen Endgeräten als auch der damit verbundenen Software.

„Unzweifelhaft müssen Bund und Länder den Kommunen dabei stärker unter die Arme greifen“, sagt Stefan Meißner, Sprecher der CDU-Fraktion im Schul- und Kulturausschuss. „Gerade die drohenden Schulschließungen erhöhen den Druck auf die Schulträger. Diese für die Zukunft essenzielle Aufgabe darf nicht an der schmalen Finanzausstattung der Städte und Gemeinden scheitern.“

Zügiges Bürgermeister-Handeln begrüßt

Unabhängig davon dränge das Thema „und wir können nicht warten“, macht der Fraktionsvorsitzende der CDU , Peter Lehmann , am Dienstag im Redaktionsgespräch klar und reagiert damit auch auf einen aktuellen Antrag der SPD in dieser Richtung (wir berichteten). Mit Antrag von 22. Mai 2020 haben die Christdemokraten die Verwaltung beauftragt, kurzfristig die Anschaffung digitaler Endgeräte für alle Ahlener Schüler und Lehrer der weiterführenden Schulen zu prüfen. „Unsere Zielmarke ist bereits das neue Schuljahr“, erläutert Lehmann. „Ein entsprechender Beschluss wurde noch in der vergangenen Wahlperiode durch den Rat verabschiedet.“ Lehmann begrüßt in diesem Zusammenhang das zügige Handeln von Bürgermeister Dr. Alexander Berger, der im vergangenen Schul- und Kulturausschuss eine entsprechende überplanmäßige Mittelbereitstellung von 360 000 Euro für die Anschaffung digitaler und Online-Lernangebote beantragt habe. Die entsprechende Zustimmung in Ausschuss und Rat habe man als selbstverständlich erachtet.

„Gleichberechtigung beim digitalen Lernen“

Dennoch: „Die Zeit drängt weiter. Als CDU werden wir in der anstehenden Haushaltsklausur beraten, wie wir eine flächendeckende digitale Ausstattung der Schulen in Ahlen bis zum Schuljahr 2021/22 sicherstellen können“, kündigte der CDU-Fraktionschef an.

„Zugegebenermaßen sind wir schon ein bisschen verwundert, was die langsame Geschwindigkeit manch anderer bei dieser Thematik angeht“, erklärte Stefan Meißner mit Bezug auf die jüngsten Forderungen zur „Gleichberechtigung beim digitalen Lernen“. Warum sich die SPD erst jetzt mit ihrem inzwischen teilweise überholten Antrag, allen Schülern ab Klasse fünf Tablets zur Verfügung zu stellen, zu Wort melde, mache ihn stutzig. „Wir brauchen jetzt schnelle konkrete Schritte, um die digitale Versorgung der Schüler sicherzustellen. Auch in Richtung Haushalt.“ Eine schwerfällige Prüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Familien, wie in dem entsprechen SPD-Antrag gefordert werde, werde an der Realität scheitern, so Meißner.