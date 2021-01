Mit einer großen Multivisionsshow in der Stadthalle sollten am 20. Januar die diesjährigen „Politisch-kulturellen Wochen“ der Volkshochschule Ahlen eröffnet werden. Ruth Haberhauer wollte mit Ehemann Jürgen das Publikum in das Land ihrer Kindheit, nach Rumänien, entführen. Doch der Vortrag wird nun um ein Jahr auf 2022 verschoben, wie die komplette Veranstaltungsreihe bis hin zum traditionellen Abschlussbuffet mit ländertypischen Spezialitäten im Stadthallen-Restaurant. Buchbar bleibt einstweilen zwar noch die vom 15. bis 22. Mai geplante Studienreise nach Bulgarien, hinter deren Durchführung Corona allerdings auch ein dickes Fragezeichen setzt. Was die Reisen ins Baltikum im Juni und nach Kreta im September angeht, ist VHS-Leiterin Nadine Köttendorf weniger pessimistisch. Sie ermutigt alle vom Fernweh Geplagten: „Meldet euch an!“ Sie findet, man sollte sich in der aktuellen Situation erst recht Ziele setzen, und Vorfreude sei doch bekanntlich die schönste Freude.

Auf 2022 verschoben: die Multivisionsshow "Rumänien" von Ruth und Jürgen Haberhauer. Foto: Haberhauer

Als „ein Kursbuch der Hoffnung“ bezeichnete Bürgermeister Dr. Alexander Berger das Programmheft für das VHS-Frühjahrssemester, das er am Mittwoch gemeinsam mit Nadine Köttendorf und ihrem Stellvertreter Uwe Schnafel im Alten Rathaus präsentierte. Die Hoffnung richte sich darauf, dass nach dem Ende des aktuellen Lockdowns ab Anfang Februar wieder Präsenzveranstaltungen möglich sein werden. Und wenn nicht, sollen den Kursteilnehmern keine finanziellen Nachteile entstehen. „Die Gebühren für ausgefallene Unterrichtsstunden werden anteilig erstattet“, garantiert Nadine Köttendorf. Auch bei einer Absage von Studienreisen oder Exkursionen würden keine Stornokosten erhoben.

Schwerpunkte Gesundheit und Klimaschutz

Beim ersten Durchblättern der 116 durchgängig vierfarbig auf Recyclingpapier gedruckten Seiten war dem Bürgermeister ins Auge gefallen, dass die Gesundheitsvorsorge, „die uns zurzeit alle mehr bewegt denn je“, auch an der Volkshochschule ei­nen großen Stellenwert hat. Ausgewogene Ernährung in Theorie und Praxis, Gymnastik- und Yogakurse, Anleitungen zur Stressprävention – das Angebot ist umfangreich. Und ganz auf der Höhe der Zeit mit einem Workshop unter der Überschrift „Gesunde Raumluft“.

Auch am Thema Klimaschutz kommt die VHS natürlich nicht vorbei. „Wir zeigen, wie enkeltaugliches Gärtnern geht oder wie man Solarstrom auf dem eigenen Balkon erzeugt“, macht Nadine Köttendorf neugierig auf zwei neue Kurse. „An die Bretter, fertig, los“ lautet das Motto in der VHS-Kreativwerkstatt beim Bemalen von Holzbohlen.

Autorenlesung mit Christian Berkel

Eines der Markenzeichen der Volkshochschule Ahlen sind seit jeher die Autorenlesungen. In der ersten Jahreshälfte werden zwei Prominente, die der breiten Öffentlichkeit bisher weniger als Schriftsteller bekannt sind denn als Sportler oder Schauspieler, ihre literarische Visitenkarte abgeben. Der ehemalige Fußballprofi und -trainer Ewald Lienen liest am 27. Mai in der Lohnhalle der Zeche „Westfalen“ aus seiner Autobiografie „Ich war schon immer ein Rebell“. Am gleichen Ort ist bereits am 21. März Christian Berkel („Der Kriminalist“) mit seinem zweiten Roman „Ada“ zu Gast, in dem es um eine jüdische Familiengeschichte geht. Bereits seinen Debütroman „Der Apfelbaum“ hatte Berkel im März vergangenen Jahres im Rahmen der „Woche der Brüderlichkeit“ in Ahlen vorstellen wollen, was der erste Corona-Lockdown vereitelte. Nadine Köttendorf hofft, dass die Reihe nicht wieder mittendrin abgebrochen werden muss. Sie will sich ihren Optimismus je­denfalls bewahren: „Wir müssen jetzt einfach von Woche zu Woche gucken, was möglich ist.“

So sieht das auch Uwe Schnafel, der unter anderem für das VHS-Seniorenkino verantwortlich zeichnet. „Sobald das Cinema Ahlen wieder spielen darf, sind auch wir am Start“, sagt er. Geplant ist die erste Vorstellung für den 7. Februar.

Was im Zuge der Pandemie aus der Not geboren wurde, will die VHS künftig zur Tugend machen, indem sie verstärkt auch auf digitale Formate baut. So widmet sich eine vierteilige Online-Vortragsreihe den frühen Hochkulturen dieser Welt. Den Anfang machen am 20. Januar die Maya.www.vhs-ahlen.de