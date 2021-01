Heiratstermine sausen gelassen

Einen Hochzeitsboom hat es 2020 in Ahlen – erwartbar – nicht gegeben: Nur 218 Paare, davon vier gleichgeschlechtliche, haben sich vor dem Standesamt das Ja-Wort gegeben. Damit ist die Zahl der beurkundeten Eheschließungen gegenüber dem Vorjahr gesunken, bewegt sich aber noch im Zehnjahresdurchschnitt von 224 Ehen. Im Jahr 2019 war es noch ein Rekordwert von insgesamt 247 Eheschließungen, die das Standesamt verzeichnen konnte.

Viele Reservierungen

Die Gründe für den Rückgang? Natürlich auch die Coronapandemie. „Ohne die wären es sicherlich mehr Eheschließungen gewesen“, ist Ralf Feldmann , Leiter des Standesamts, bei der Statistikvorstellung am Donnerstag überzeugt. Denn schon zu Beginn des Jahres 2020 habe der Kalender viele Reservierungen aufgewiesen, die aber oftmals nicht in Anspruch genommen worden seien. „Es kam im vergangenen Jahr sehr oft zu kurzfristigen Verschiebungen“, so Ralf Feldmann. Offensichtlich hofften viele heiratswillige Paare darauf, dass die standesamtliche Trauung mit einem Abflachen der Pandemie wieder in einem größeren Rahmen gefeiert werden konnte.

Ein Wunsch, der jedoch größtenteils nicht in Erfüllung ging. Denn in Ahlen fanden sämtliche Trauungen, von einer kurzen Phase im Sommer mit 20 Personen abgesehen, mit maximal zehn Teilnehmenden statt.

Zudem gab es ab dem Frühjahr eine zwingende Verlegung ins Heimatmuseum , das Trauzimmer im Rathaus blieb ungenutzt. „Die Verlegung ins Heimatmuseum war eine bewusste Entscheidung, um die Trauung zu entzerren und die Abstände einhalten zu können“, erklärt Gabriele Hoffmann, Leiterin der Rechts- und Ordnungsabteilung. Die räumliche Enge im Trauzimmer des Rathauses hätte dies nicht ermöglicht.

Gefeiert wurden die Hochzeiten vor dem Heimatmuseum aber oftmals trotz der Einschränkungen. Nur eben in anderen Formen. Hupende Autokorsos und in entsprechenden Abständen am Straßenrand stehende Bekannte richteten den frisch Vermählten ihre Glückwünsche aus. Für viele Eheleute dennoch nur ein schwacher Trost. „Dass die Feierlichkeiten danach ausfallen mussten, war für viele Paare sehr schwierig“, blickt Ralf Feldmann zurück.

Dennoch kam es auch im Coronajahr im Dezember noch einmal zu einem Anstieg der Eheschließungen. Ein Phänomen, das auch in „normalen“ Jahren auftritt. Für 2021 lasse sich ein Trend noch nicht ablesen und dürfte sehr stark von der Entwicklung der Pandemie abhängig sein. „Das wird sich situativ ergeben“, sagt Ralf Feldmann und vermutet, dass es bei Lockerungen der Infektionsschutzmaßnahmen einige Eheschließungen mehr werden könnten.

Anstieg der Sterbefälle

Stark gestiegen sind im Jahr 2020 hingegen die vom Standesamt beurkundeten Sterbefälle. Mit 641 war die Zahl im Vergleich zum Jahr 2019 (564) deutlich höher. Die Gründe? Schwer zu bestimmen. „Das liegt wahrscheinlich nicht nur an der Coronapandemie“, sagt der Standesamtsleiter und führt als weitere mögliche Ursachen auch die Altersstruktur der Stadt sowie die wachsende Zahl von Senioreneinrichtungen an. Insgesamt seien für den Anstieg vermutlich verschiedene Ursachen verantwortlich.