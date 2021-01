Aufgrund eines Feuers in einem Stromverteilerkasten an der Einmündung August-Kirchner-Straße Ecke In der Boltenbrede ist nach Angaben der Polizei in einigen Haushalten in Ahlen der Strom ausgefallen. Etwa um halb drei in der Nacht zu Freitag entdeckten Polizeikräfte den Brand, den sie mit einem mitgeführten Feuerlöscher noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen konnten.

„Nach Auskunft eines Technikers wird die Reparatur des schwer beschädigten Stromverteilers mehrere Stunden in Anspruch nehmen“, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Brandursächlich sei nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt.