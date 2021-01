Noch keine Abstürze

Mit einer Klassenleiterstunde starteten am Dienstagmorgen die Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf bis neun des Gymnasiums St. Michael in den Distanzunterricht. Am Organisationstag, dem Montag zuvor, hatten sich die Klassenteams aller Klassen auf die genaue Vorgehensweise des Distanzlernens verständigt. Die war bereits in den Sommerferien konzeptionell erarbeitet worden.

Glücklicherweise, so Schulleiterin Mechtild Frisch in einer Pressemitteilung, habe man kurz vor Weihnachten den Lehrkräften Dienst-iPads zur Verfügung stellen können. Bei Bedarf könnten iPads auch an Schüler ausgeliehen werden, die durch den Schulträger aus Mitteln des Digitalpakts 2020 zur Verfügung gestellt wurden.

Regulärer Stundenplan

In der Videokonferenz kamen zu Schultagsbeginn die jeweiligen Klassenlehrer und alle Kinder zusammen, um sich über die Organisation des Distanzlernens zu verständigen. Die gesamte Schule arbeite nach dem regulären Stundenplan und Stundenraster, berichtet Mechtild Frisch. Es würden alle Fächer des Stundenplans unterrichtet, nur der Sportunterricht unterliege gewissen Einschränkungen.

Bis auf die allerjüngsten Kinder ist die gesamte Schülerschaft mit der Lernplattform Schulbistum gut vertraut, da die Vorgehensweise in den vergangenen Monaten geübt wurde. Die Wochenpläne und Tagesaufgaben werden für die Kinder und Jugendlichen in der Dateiablage der jeweiligen Klasse hochgeladen. Diese können dann oft online oder im eigenen Schulheft bearbeitet werden und dann von den Schülern mit Namen und Datum versehen wieder in der Dateiablage eingestellt werden.

Die Schüler sind auch über ihre E-Mail-Adresse im Schulbistum erreichbar.

Lernaufgaben und Lernprodukte

Die Aufgaben, so Mechtild Frisch, seien äußerst unterschiedlich. Neben Lernaufgaben auf Arbeitsblättern werden von einigen Schülern Lernprodukte wie kleine Videos, Hördateien oder Erklärvideos erstellt. Während ihrer Unterrichtszeit sind die Lehrkräfte online und können über Video oder Chat mit den Schülern in Kontakt treten, um etwas zu erklären, Fragen zu stellen, ihre Produkte zu präsentieren oder ins Gespräch zu kommen. Fertig gestellte Schülerergebnisse werden in der Dateiablage eingestellt und sind für die Lehrkräfte einsehbar. Einige Schüler bekommen von den Lehrkräften nach Zufallsprinzip Feedback.

Bisher, so die Schulleiterin abschließend, laufe der Server, anders als noch im Lockdown des vergangenen Jahres, recht stabil und es seien bisher keine dauerhaften Abstürze zu verzeichnen gewesen.