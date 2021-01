Kaum ist das alte Betriebshofsgelände geräumt, spielen die Ratten verrückt. So empfinden es jedenfalls Anwohner am Krämerskamp. Ihnen kommen Nager neuerdings in die Gärten. Und erste Aufforderungen der Stadt in die Briefkästen, auf eigene Kosten Kammerjäger zu beauftragen, um das Problem zu lösen. Für „städtische“ Ratten?