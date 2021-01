Die Mittelstraße war am Mittwochvormittag zeitweise mit Flatterband abgesperrt. Aufgrund eines Köperverletzungsdelikts ermittelte die Kriminalpolizei am Tatort, machte Fotos und sicherte Spuren. „In einer Wohnung hatte es einen Streit zwischen zwei jungen Männern aus Lippstadt gegeben, bei dem einem Beteiligten eine tiefe Wunde zugefügt worden ist“, sagte Polizeisprecherin Susanne Dirkorte-Kukuk auf Anfrage unserer Zeitung. „Wir gehen von einer schweren Körperverletzung aus.“ Die Wohnungsinhaberin soll die Streitenden, 21 und 22 Jahre alt, aus der Wohnung gewiesen haben. Daraufhin soll sich die Auseinandersetzung vor dem Haus fortgesetzt haben. Im weiteren Verlauf soll der 21-Jährige den Älteren möglicherweise mit einem Messer verletzt haben. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige und wurde von Polizisten während der Fahndung auf der Klosterstraße vorläufig festgenommen. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 22-Jährigen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Lebensgefahr bestand nicht, so die Polizei