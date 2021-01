Die Mittelstraße war am Mittwochvormittag zeitweise mit Flatterband abgesperrt. Aufgrund eines Köperverletzungsdelikts ermittelte die Kriminalpolizei am Tatort, machte Fotos und sicherte Spuren. „Soweit wir wissen, hat es einen Streit zwischen zwei Personen gegeben, bei dem einem Beteiligten eine tiefe Wunde zugefügt worden ist“, sagte Polizeisprecherin Susanne Dirkorte-Kukuk auf Anfrage unserer Zeitung. „Wir gehen von einer schweren Körperverletzung aus.“ Es habe auch eine Festnahme gegeben. Nach einer weiteren Person wurde am Vormittag noch gesucht. Da davon auszugehen war, dass der mutmaßliche Täter ein Messer bei sich führt, sei eine Fahndung eingeleitet worden. Weitere Details will die Polizei zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.