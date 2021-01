Nur noch wenige Exemplare des Ahlener Zechenkalenders 2021 sind zu haben. Der Jupp-Foto-Club hat schöne und zum Teil nostalgische Fotos für das Kalenderjahr 2021 zusammengestellt. Klar, dass auch geschichtliche Hinweise nicht fehlen.

Zwei Größen

Die Kalender sind in den Größen DIN A4 und DIN A3 hergestellt und besitzen, so Vorsitzender Marc Senne, mittlerweile einen Sammlerwert. Erhältlich sind die letzten Exemplare in den Geschäften von Tabak Thiele. Der Jupp-Foto-Club weist an dieser Stelle darauf hin, dass es keinen Nachdruck gegen wird.