Mehrere Stich- und Schnittverletzungen wies ein 46-jähriger Mann auf, als die Polizei am Donnerstag gegen 23.35 Uhr zu einem Einsatz in einer Wohnung an der Ostenmauer gerufen wurde. Nach ersten Ermittlungen soll ein 49-Jähriger einen den Mann mit einem Messer angegriffen haben. Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen zur Versorgung seiner Verletzungen ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand laut Polizeibericht nicht. Die Beamten nahmen den tatverdächtigen 49-Jährigen vorläufig fest. Aktuell werden Vernehmungen zur Klärung der möglichen Tat durchgeführt.