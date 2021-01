Die Fritz-Winter-Gesamtschule bietet aktuell Telefonsprechstunden für alle Eltern, deren Kinder die vierte Grundschulklasse besuchen, an. Es geht um alle Fragen rund um die Anmeldung zur weiterführenden Schule.

Am Mittwoch fand die erste Telefonsprechstunde statt. Die meisten Fragen der Eltern betrafen die Profilklasse Kunst. Der Informationsnachmittag habe nicht stattfinden können und so seien sich einige Eltern nicht sicher, wie die Auswahl für die Kunstklasse ganz konkret realisiert werde, so der Schulleiter Alois Brinkkötter .

„Die konkrete Zusammensetzung der Kunstklasse müssen wir nicht im Februar entscheiden. Das gehen wir an, wenn die Kontaktmöglichkeiten wieder größer sind,“ ergänzt er.

Die Kunstklasse ist ein besonderes Angebot für alle Mädchen und Jungen, die sich gern künstlerisch und kreativ betätigen. In jedem Jahrgang wird eine Kunstklasse eingerichtet, die absolviert wöchentlich vier Stunden Kunst von Klasse fünf bist zehn.

In der gymnasialen Oberstufe findet der Kunstunterricht nicht nur in Grund-, sondern auch in Leistungskursen statt.

Es sind noch weitere Telefonsprechzeiten unter Telefon 54 70 50 geplant. Diese finden statt:

Montag, 18. Januar, von 10 bis 12 Uhr

Dienstag, 19. Januar, von 12 bis 14 Uhr

Donnerstag, 21. Januar, von 16 bis 18 Uhr

Dienstag, 26. Januar, von 14 bis 16 Uhr

Donnerstag, 28. Januar, von 11 bis 13 Uhr