Sport in der Gruppe, Proben mit der Band oder auch der Besuch kultureller Veranstaltungen – all diese Dinge sind derzeit, pandemiebedingt, nicht möglich. Doch ist das ein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken und nur noch auf dem Sofa zu sitzen? Nein, sagen einige Ahlener in einer kleinen Umfrage unserer Redaktion.