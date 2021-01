Im aktuellen Haushaltsplanentwurf vermisst die SPD eine strategische Ausrichtung für eine ökologische Stadtentwicklung. Das sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Sebastian Richter nach der Klausurtagung seiner Fraktion am Wochenende. Der Bürgermeister müsse sich an seinem Wahlversprechen messen lassen, die Stadt bis 2030 klimaneutral zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, benötige man ähnlich wie bei der Digitalisierung ein Gesamtkonzept.

Die Fraktion habe sich mit dem Themenkomplex Umwelt und Ökologie nicht abschließend befasst, sondern die Diskussion sei nur der Anstoß gewesen, sich in der internen Arbeitsgruppe weiter damit zu beschäftigen. Als eine von zahlreichen Maßnahmen schlägt die SPD vor, alle städtischen Gebäude mit Photovoltaik auszurüsten. Alternativ sei auch die Begrünung von Dächern möglich. Um den unnötigen Parksuchverkehr in der Innenstadt zu reduzieren, befürwortet die SPD ein Parkdeck. „Es muss ja kein Parkhaus sein“, schränkt Richter ein, dass das wirtschaftlich schwer darstellbar ist. Als Standorte kommen nach Meinung der Fraktion das Areal hinter dem Bahnhof oder das der Mühle Münstermann in Frage.

Darüber hinaus fordert die SPD eine Stärkung des Radverkehrs durch die Ausweisung von Fahrradstraßen. Ein weiterer Schwerpunkt soll die Weiterentwicklung des Zechengelände sein. Hier nehmen die Sozialdemokraten vor allem die Halde in den Blick. Eine Expertengruppe soll dazu Vorschläge entwickeln.

Neben der Innenstadt gilt das geschärfte Interesse auch dem Ostenstadtteil. Hier soll insbesondere die Hansastraße wieder zu einem interessanten Begegnungsraum mit einem attraktiven Nebenein­ander von Wohnen und Arbeiten werden. Themenbezogene Anträge werde die Fraktion bis Dienstag stellen, damit sie zu den Etatberatungen vorliegen.