Die Ahlener SPD fordert eine kostenlose Beförderung für über 80- und über 70-Jährigen zum Impfzentrum in Ennigerloh. In einem vom Fraktionsvorsitzenden Sebastian Richter unterzeichneten Antrag auf eine Dringlichkeitsentscheidung heißt es zur Begründung: „Unter Berücksichtigung der besonderen Gefahrenlage einer potenziellen Ansteckung von Personen der Priorisierungsgruppen 1 und 2 auch in Ahlen, erachten wir die Notwendigkeit, den benannten Personenkreis besonders zu schützen.“ Diese Forderung erfahre vor dem Hintergrund der möglichen Gefahren durch eine weitere Ausbreitung der besonders ansteckenden Virus-Mutation zusätzliche Dringlichkeit. Aufgrund des Ansteckungsrisikos und des vor allem in Ahlen hohen Sieben-Tage-Inzidenzwerts von über 300 scheide eine Beförderung mit Bus oder Bahn aus. Deshalb schlägt die SPD vor, dem Kreis der Berechtigten einen Taxiberechtigungsschein auszustellen.

Bus und Bahn scheiden aus

In dem Antrag, den Richter am Montagnachmittag an den Bürgermeister und die anderen Fraktionsvorsitzenden herausschickte, nimmt der SPD-Fraktionschef Bezug auf das angekündigte Schreiben von Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann mit Erläuterungen zur Terminvereinbarung, das über den Kreis an die Stadt weitergereicht wird. Die Impfaktion soll am 1. Februar beginnen.

Die nächste Kategorie (Priorität 2) sind die über 70-Jährigen und ihre Kontaktpersonen sowie Menschen mit Trisomie 21 oder einer geistigen Behinderung sowie Menschen, die in stationären Einrichtungen mit geistig Behinderten tätig sind.