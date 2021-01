Murats Maskentaxi – ein Selbstläufer, seitdem die FFP2-Pflicht in Berlins Luft liegt. Kommt sie in den nächsten Stunden oder kommt sie nicht? Einzelhändler Murat Köz hat am Dienstagmorgen keinen Zweifel, dass die Ministerpräsidentenrunde am Nachmittag pro FFP2 entscheidet.