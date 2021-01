3915 Ahlenerinnen und Ahlener erhalten in diesen Tagen Post aus dem Rathaus. Absender Bürgermeister Dr. Alexander Berger und Landrat Dr. Olaf Gericke laden dazu ein, die Corona-Schutzimpfung für alle ab 80 wahrzunehmen. Beide rufen ins Bewusstsein, dass das neuartige Coronavirus den Alltag der Menschen massiv beinträchtige. „Wir bemühen uns deshalb nach Kräften, das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Nur gemeinsam werden wir die Gefahr besiegen.“ Die kostenfreie und freiwillige Impfung gelte dabei als ein sehr wichtiger Schritt.

Bürgermeister und Landrat unterstützen die mit dem Schreiben versandte Empfehlung des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann, ab dem 25. Januar einen Impftermin in dem in Ennigerloh eingerichteten Impfzentrum des Kreises Warendorf zu vereinbaren. Adressiert ist das Schreiben an alle Bürgerinnen und Bürger, die bis zum 31. Januar mindestens das 80. Lebensjahr vollendet haben und nicht bereits im Pflegeheim geimpft worden sind.

Die Empfängerinnen und Empfänger gehören zu der vom Virus besonders gefährdeten Alters- und Bevölkerungsgruppe. Sie haben daher jetzt die Möglichkeit, mit Vorrang vor anderen Bevölkerungsgruppen geimpft zu werden. Berger und Gericke schließen ebenso herzlich wie eindringlich mit der Bitte: „Machen Sie von dieser Gelegenheit Gebrauch! Schützen Sie sich und schützen Sie alle!“